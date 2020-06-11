AA 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 09:33

Başbakan Diyab, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Haziran Cumartesi günü başkent Beyrut'ta gerçekleşen gösteriler sırasındaki mezhepsel gerginliklere dikkati çekti.

Lübnan'ın hafta sonu tehlikeli bir gerginlik geçirdiğine ve fitne tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Diyab, İsrail'in bu tür gelişmeleri Batı Şeria'da attığı işgal adımlarının üstünü örtmek için kullanmak istediğini savundu.

Hükümet aleyhinde tahrik çalışmaları yürüten karanlık odakların olduğunu ifade eden Diyabi, "Siyasi amaçlarda kullanmak üzere kan dökme planlarına karşı daha önce uyarıda bulunmuştum. Sokaklarda yaşananlar da ülkede fitneyi alevlendirmek için kirli bir planın habercisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Diyab, kabinesinin mevcut ekonomik krize karşı orta ve uzun vadeli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

- Hafta sonu Beyrut'ta neler yaşandı?

Başkent Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda 6 Haziran Cumartesi günü toplanan binlerce kişi, ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve hayat pahalılığını protesto etmişti.

Şiilerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde toplanan gruplar da Beyrut'taki gösterilerin Şii Hizbullah örgütünün silahsızlandırılmasını hedef aldığı gerekçesiyle karşı gösteriler düzenlemişti.

Söz konusu olaylarda bazı kişilerin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in eşlerinden Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar atması sosyal medyada yoğun tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Diyab ile ülkedeki Sünni ve Şiilerin dini mercileri, söz konusu hakaret içerikli sloganlara tepki göstermiş ve herkesi aklıselimle davranmaya davet emişti.