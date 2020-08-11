11 Ağustos 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:14

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

NTV'nin Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, Temmuz ayında ülkenin liderleri amonyum nitratın yarattığı tehlikeler konusunda uyarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı hangarda uzun süre uygunsuz koşullarda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat için bir rapor hazırlandı.

ÇALINMA VE PATLAMA TEHLİKESİ

Raporda patlayıcı özelliği bulunan maddenin uygunsuz koşullarda tutulduğu belirtildi. Söz konusu hangarda hiçbir güvenlik önleminin alınmadığına dikkat çekilirken amonyum nitratın kolayca çalınabileceğine değinildi.

Hangarın dışarıdan erişime açık olduğu ve duvarlarında yer yer yarıklar olduğu raporlandı. El yapımı patlayıcılarda sıkça kullanılan amonyum nitratın kolayca terörist gruplar tarafından ele geçirilebileceğine dikkat çekildi.

Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından hazırlanan rapor, 20 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hasan Diyab'a gönderildi.

Bu tarihten yaklaşık iki hafta sonra Lübnan'ı harabeye çeviren patlama gerçekleşti. 25 kilometre yarıçapında etkili olan patlama nedeniyle ekonomik darboğazdaki ülkede 10-15 milyar dolarlık hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Avn geçen hafta yaptığı açıklamada söz konusu amonyum nitrat konusunda daha önce bilgilendirildiğini söylemişti. Avn tehlikenin bildirilmesinin ardından kurmaylarına "ne gerekiyorsa yapılması için" talimat verdiğini aktarmıştı.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Lübnan'da uzun müzakereler sonucu Ocak ayında kurulan Hizbullah destekli Hassan Diyab hükümeti patlamanın ardından gelen baskılara dayanamadı.

Dün yapılan kabine toplantısının ardından Başbakan Diyab ve kabinesi istifa kararı aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, istifasını sunan Başbakan Hassan Diyab'dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.