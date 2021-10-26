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  • Lübnan Tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı
Güncel

Lübnan Tezkeresi'nin süresi 1 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği destek süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

AA26 Ekim 2021 Salı 20:47 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 20:56
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