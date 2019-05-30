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Lübnan, Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı, 24 Nisan'da başkent Beyrut'ta Ermeni gruplarca düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

  • AA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile diplomatik ilişkileri ve ekonomik çıkarları olan dost ülkeler başta olmak üzere hiçbir ülkenin bayrağının yakılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Lübnan devleti ve vatandaşlarının çıkarlarını korumanın yanı sıra başka ülkelere yönelik saygınlığa ve iyi ilişkilere verdikleri öneme dikkat çekilen açıklamada, "Lübnan’a ve vatandaşlara zarar veren bu gibi davranışları kınıyor, özellikle Türk bayrağının yakılmasını ve diplomatlara yapılan sözlü saldırıları protesto ediyoruz." denildi.

Ülkenin başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden derneklerle bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri de "Türkiye dost bir ülkedir ve onun aleyhindeki hiçbir eylem kabul edilemez." ifadeleriyle olaya tepki göstermişti.

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