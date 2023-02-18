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Lübnan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Lübnan'da, Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için 'Güzele Karşılık' adlı yardım kampanyası başlatıldı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Lübnan'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
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Lübnan'da faaliyet gösteren "Allim Bilkalem" (Kalemle Öğret) Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki sivil toplum kuruluşların katılımıyla toplanacak yardımların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderileceği belirtildi

Açıklamada ifadelerine yer verilen ve kampanyaya destek veren Deyr Ammar Teknik Enstitüsü Hüsam Iyd, Türk halkına yönelik bu manevi ve mütevazi girişimin, "Lübnan'daki projeleri desteklemekten bir gün bile geri durmayan bir ülke ve halka karşı insani bir sorumluk olduğunu" ifade etti.

Deyr Ammar beldesi muhtarı Sami el-Cundi de Lübnan'daki ekonomik krizde kendilerine Türk hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının yardım elini uzattığını vurgulayarak, Türk halkının yanında olduklarını ve bu sıkıntılardan kurtulup ayağa kalkmasını umduklarını ifade etti.

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