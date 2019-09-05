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Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim'in, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.00 sularında, 8-10 kişiden oluşan bir grup, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği kançılaryasının kapısına tehditvari ifadeler içeren bez parçası astı.
 
Bunun üzerine, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak olaydan duyulan rahatsızlık kendisine aktarıldı. 
 
Muallim'e, bu şahısların kançılarya giriş kapısına kadar yaklaşabilmelerini, her şeyden önce Türk büyükelçiliğinin güvenliği bakımından kaygı verici bulunduğu vurgulandı. 
 
Ayrıca, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği başta olmak üzere Lübnan'daki tüm Türk çıkarlarının korunmasına yönelik gereken güvenlik tedbirlerinin vakit geçirmeksizin alınması talep edildi. 
 
Bu bağlamda, benzer girişimler Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından da Lübnanlı makamlar nezdinde yapıldı. 
 
- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylem
 
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, "Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerinin ardından Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne provokatif eylemde bulunuldu.
 
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önüne sabahın erken saatlerinde 8-10 kişilik bir grup geldi.
 
Polislerin tüm ikazlarına rağmen büyükelçilik binasının giriş kapısına kadar ilerleyen provokatörler, Türk Bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve "siz de oturun oturduğunuz yerde" yazılı bir ifadenin yer aldığı pankartı binanın ana kapısına astı.
 
Provokatif eylem, pankartın büyükelçilikte görevli polisler tarafından kısa sürede indirilmesiyle sona erdi.
 
Söz konusu kişilerin ise Cumhurbaşkanı Avn'ın siyasi partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'ne bağlı Omega Grubu mensupları olduğu ifade ediliyor.

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