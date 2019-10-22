Luceyn’in yüzü Türkiye’de gülüyor

Evlerine isabet eden varil bombası nedeniyle yüzünün sağ bölümü yanan Luceyn Kifretune, Türkiye’de geçirdiği başarılı operasyonla yeniden gülmeye başladı. Baba Mahmud, 1.5 yıl önce Beşşar Esed rejiminin Serakib ilçesine düzenlediği saldırıda varil bombasının evlerine isabet etmesi sonucu hayatlarının altüst olduğunu söyledi. Saldırıda annesini, babasını, teyzesini ve 7 aylık oğlunu kaybettiğini anlatan Kifretune, olayda 7 yaşındaki oğlu Ömer’in sağ bacağını kaybettiğini ve kızı Luceyn’in de yüzünün yandığını belirtti. Ömer’e Suriye’de protez takıldığını aktaran baba Kifretune, saldırıda yüzü yanan kızı Luceyn’e ülkesinde tedavi imkanı bulamadığını kaydetti. Baba Kifretune, kızının tedavisi için 11 ay önce Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

AİLEMİZİ MAHVETTİLER

Kızının, yüzünün gülmesi için sığındığı Hatay’daki hayırseverlerin desteğiyle İstanbul’da tedavi olduğunu ifade eden baba Kifretune, “Rejimin attığı varil bombası ailemizi mahvetti. Saldırıda, ailemden birçok kişiyi yitirdim. Sağ bacağını kaybeden oğluma Suriye’de tedavi şansı yakaladık ama yüzü yanan kızıma şifayı Türkiye’de bulduk. Çok şükür, başarılı geçen ameliyatların ardından kızımın yüzü güldü” dedi. Ülkesinde yarım kalan eğitimine Reyhanlı’daki Yenişehir İlkokulu’nda devam ettiğini aktaran Luceyn, “Çok şükür yüzümdeki kötü görüntü gitti. Yeniden gülümseyebilmek çok güzel. Artık arkadaşlarımla daha rahat oynuyorum. İlerde doktor olup, çocuklara yardım etmek istiyorum” dedi.