İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
Güncel

Lukaşenko'dan askeri destek açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın askeri destek sağlayacağını açıkladı

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:41
ABONE OL

 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, talep etmeleri halinde Rusya'nın ülkesine askeri destek sağlayacağını söyledi.

Lukaşenko, Savunma Bakanlığındaki Stratejik Yönetim Merkezi'nde yetkililerle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında düzenlenen protestolar ve ülkedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştüğünü belirten Lukaşenko, "Putin ile ilk talebimiz üzerine Belarus'un güvenliği için kapsamlı destek sağlanması konusunda anlaştık." dedi.

Lukaşenko, Rusya ile askeri alanda Birlik Devleti anlaşmalarının bulunduğunu ve ülkesinin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olduğunu anımsattı.

Geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protesto gösterileri başlamıştı. Gösteriler, 6 gün boyunca sürmüştü.

Belarus, dün akşam, yakalanan 33 Rus paralı savaşçıdan 32’sini Rusya’ya teslim etmiş, 1’i Belarus vatandaşı da olduğu için ülkede kalmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.