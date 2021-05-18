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Lüks ciple polisten kaçarken çöp kamyonuna çarptılar

İstanbul Ataşehir'de, sürücüsünün, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı lüks cip, çöp kamyonuna çarptı. Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği cipteki 3 kişi gözaltına alındı.

DHA18 Mayıs 2021 Salı 10:10 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 10:10
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi.

Asayiş denetimi yapan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, kontrol noktasından geçtiği sırada lüks cipin sürücüne 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan araç sürücüsü, kaçmaya başladı. Kısa süre sonra cip, önünde ilerleyen çöp kamyonuna çarptı. Kazanın ardından cipteki 3 kişi indirildi.

Yapılan aramalarda cipte uyuşturucu madde bulundu. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen araç sürücüsü Mert Ö.ve yanlarında bulunan Kenan O. ile Uğur A. gözaltına alındı.

İşlem yapılmak üzere polis merkezine getirilen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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