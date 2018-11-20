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Lüks otomobile yapılan uyuşturucu operasyonunda 54 kg eroin ile 8 kg afyon sakızı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından 27 plakalı lüks otomobilde bulunan 2 adet termosifonun içerisinde zulalanmış 54 kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 2 adet termosifon içerisine zulalanmış 108 paket halinde toplam 54 kilo 800 gram eroin maddesi ile 11 paket halinde toplam 8 kilo 490 gram  afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak Ö.A. ve M.P. isimli 2 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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