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Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu serasına çevrilen lüks villaya polisin yaptığı baskında bir miktar esrar, 59 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi ve kurulan sera sistemleri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan Iran uyruklu 1'i kadın 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

IHA06 Mart 2020 Cuma 12:49 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:49

Alanya’nın Bektaş Mahallesi’ndeki bir villada uyuşturucu yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi.

EKİPLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ekipler, lüks villada gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, villadaki 2 odanın adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı belirlendi. Polis, 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyo ile izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısıölçer cihazları ele geçirildi. Odalarda oluşan kokuyu ise vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay ilgili ise villada yaşayan Iran uyruklu Pourya O. (29) ve Aida E.(25) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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