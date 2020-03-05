İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1198
  • EURO
    6,8608
  • ALTIN
    325.109
  • BIST100
    111815
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı
Güncel

Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın olmak üzere İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 21:01 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 21:01

Alanya’nın Bektaş Mahallesi’nde bulunan bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili villada yaşadığı öğrenilen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde

Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP terörist cenazesinde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.