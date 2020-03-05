Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren İranlılar yakalandı

DHA 05 Mart 2020 Perşembe 21:01 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 21:01

Alanya’nın Bektaş Mahallesi’nde bulunan bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, düzenlenen operasyonda 31 gram esrar, uyuşturucu satışında kullanılan 3 hassas terazi, saksılara ekili vaziyette 59 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imal etmek amacıyla alüminyum folyoyla izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısı ölçer cihazları ele geçirdi. Olayla ilgili villada yaşadığı öğrenilen İran uyruklu Pourya O. (29) ile Aida E. (25) adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.