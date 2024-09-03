Lüks yattan 44 düzensiz göçmen çıktı

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks motor yat ile Yunanistan'a yasa dışı göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.