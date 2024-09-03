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Lüks yattan 44 düzensiz göçmen çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA3 Eylül 2024 Salı 21:43 - Güncelleme:
Lüks yattan 44 düzensiz göçmen çıktı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks motor yat ile Yunanistan'a yasa dışı göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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