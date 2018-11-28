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Lüleburgaz'da trafik kazası

Tekirdağ'ın Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperinin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Koray Özkan'ın kullandığı ve damperi açık bir şekilde Lüleburgaz-Çorlu kara yolunda seyreden 39 LM 333 plakalı kamyon, Büyükkarıştıran mevkisinde üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir kısmı çöktü.

Kamyonun damperi çarpma sonucu yerinden koparken sürücü Özkan ile araçta yolcu olarak bulunan Necdet Gurguç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı.

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