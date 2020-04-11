11 Nisan 2020 Cumartesi 02:06 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 02:06

Luppo nedir? Luppo ne demek? Luppo neden sokağa çıkma yasağında gündem oldu? Luppo neden gündemde? soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 31 ilde 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasak sonrası halk sokağa dökülüp ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Marketlere akın eden vatandaşların aldıkları ürünler sosyal medyada gündem oldu. Bu kapsamda sosyal medya gündem olan Luppo araştırılıyor. Peki,Luppo ne demek, Luppo nedir? Luppo neden gündem oldu? Detaylar haberimizde...

Luppo nedir?

Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardı. Ülker Harley’e benzemektedir.

Luppo neden gündem oldu?

Luppo, Sokağa Çıkma Yasağı gelir gelmez, bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündemde. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.

Luppo gibi, Bilecik'te vatandaşlar, Coca Cola alan vatandaşlar ve büyük kavgalar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilir edilmez Türkiye'nin diğer gündemleriydi.