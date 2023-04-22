Lütfü Savaş, CHP'nin mitinginde yuhalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü şehirde bugün bir miting düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Türkkan, toplanan kalabalık tarafından dakikalarca yuhalandı.

CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da dakikalarca protesto edildi.

Vatandaşlar, bir otobüsün tepesinde kendilerine hitap eden Savaş'ın adı anons edildikten sonra protestolarının şiddetini artırdı.

YENİDEN İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARA KARŞI ÇIKTI



Savaş, geçtiğimiz günlerde de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa süreci için yapılan çalışmalara karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı inşaat çalışmalarına yönelik Savaş, "Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.