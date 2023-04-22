İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Lütfü Savaş, CHP'nin mitinginde yuhalandı

Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüme karşı çıkan ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında iktidarın yeniden inşa çalışmalarını hedef alan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte düzenlediği mitingde vatandaşlar tarafından yuhalandı.

22 Nisan 2023 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Lütfü Savaş, CHP'nin mitinginde yuhalandı
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü şehirde bugün bir miting düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Türkkan, toplanan kalabalık tarafından dakikalarca yuhalandı.

CHP'li Lütfü Savaş belediye başkanı olduğu Hatay'da dakikalarca protesto edildi.

Vatandaşlar, bir otobüsün tepesinde kendilerine hitap eden Savaş'ın adı anons edildikten sonra protestolarının şiddetini artırdı.

YENİDEN İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARA KARŞI ÇIKTI

Savaş, geçtiğimiz günlerde de depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa süreci için yapılan çalışmalara karşı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı inşaat çalışmalarına yönelik Savaş, "Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

  • Lütfü Savaş
  • miting
  • protesto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.