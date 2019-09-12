Maarif mezunları Türkiye’yi tercih etti

Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) okullarından mezun olan 16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye’deki üniversiteleri tercih etti. Ülkelerindeki TMV okullarında iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar, Türkiye’deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil avantajı elde ediyor.

17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurtdışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki öğrenciler, Türkiye’yi yakından ve doğru kaynaklardan tanımaya başladı. Daha önce Avrupa ve ABD’yi tercih etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif okullarında almış oldukları Türkçe eğitiminin de vermiş olduğu cesaretle üniversite eğitimi için Türkiye’ye yöneldi.

REHBERLİK HİZMETİ

Halen 300 Maarif mezunu, Türk üniversitelerinde eğitim görürken bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad, Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahilleri’nden 500 civarında öğrenci Türkiye’yi tercih etti. TMV, okullarından mezun olup Türkiye’ye gelen öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti de veriyor. Öğrencilere, havalimanında karşılamadan tüm kayıt kabul süreçlerine kadar rehberlik hizmeti sunan TMV, bunun yanı sıra eğitim hayatları boyunca öğrencilere yönelik kamp ve kültür gezileri gibi etkinlikler de gerçekleştiriyor.