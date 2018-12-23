Senegal Eğitim Bakanı: Senegal Eğitim Bakanı Maarif Vakfının Senegal'de olmasından memnunuz

Senegal Eğitim Bakanı Serigne Mbaye Thiam, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Senegal'de eğitim faaliyetlerine devam etmesini desteklediklerini belirterek "TMV okullarının Senegal'de eğitim kalitesini artıracağına inanıyoruz. Vakfın Senegal'de olmasından memnunuz." dedi.

Bakan Thiam, TMV'nin Senegal'deki eğitim faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegalli mevkidaşı Macky Sall arasındaki samimi dostluk ilişkisinin, eğitim alanındaki ilişkilere de yansıdığını belirten Thiam, TMV'nin ülkenin her yerinde okul açma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Thiam, "Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz." diyerek TMV'nin iki ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmada önemli rol oynadığına dikkati çekti.

"TMV'nin Senegal'de olmasından memnunuz"

Senegal'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı okulların, Türkiye'deki 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Sall'in talimatıyla kapatıldığını vurgulayan Thiam, TMV'nin de ülkede faaliyete başladığını dile getirdi.

Thiam, "TMV okullarının başarılarını gittikçe artıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

TMV'nin başka okul açmak istemesi durumunda bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Thiam, "TMV okullarının Senegal'de eğitimin kalitesini artıracağına inanıyoruz. Vakfın Senegal'de olmasından memnunuz." ifadesini kullandı.

Türk STK'lerden destek

TMV'nin yanı sıra Senegal'de eğitime katkı sağlayan Türk sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğuna dikkati çeken Bakan Thiam, Dakar İslam Enstitüsüne, Türkiye'nin desteğiyle Türk bir sivil toplum kuruluşunun devamlı yardımda bulunduğunu hatırlattı.

Thiam, Türkiye Diyanet Vakfının, Senegal'de genel ve dini eğitim veren ortaöğretim düzeyindeki okullara 2 bin 500 Kur'an-ı Kerim hediye edeceği bilgisini de paylaştı.

Ayrıca bu okullardaki öğretmenlere yeterlilik ve formasyon eğitimi verilmesi için Türk yetkililerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Bakan Thiam, Türkiye'nin ülke eğitimine bir diğer desteğinin ise burslu öğrenciler olduğunu dile getirdi.

Bakan Thiam, "Türkiye'de kaliteli eğitim veren birçok üniversite var. Senegalli çok sayıda öğrenci Türkiye'de burslu eğitim görüyor. Bu öğrenciler döndüklerinde ülkelerine her alanda hizmet edecekler." dedi.

"Türk firmaları Senegal'de birçok yatırım yaptı"

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin özellikle de ekonomik yatırımlar noktasında mükemmel düzeyde olduğunun altını çizen Thiam, "Türk firmaları Senegal'de birçok yatırım yaptı. Çok sayıda Senegalli yatırımcı da Türkiye ile ticari ilişkilere girişti. Senegal'de yaşayan Türk sayısı arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim Bakanı Thiam, iki ülke halkı ve lideri arasındaki güvenin neticesinde ilişkilerin bu aşamada olduğunu vurgulayarak "Bize düşen iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştırmak." diye konuştu.

TMV, başkent Dakar, Saint Louis ve Thies kentlerindeki okullarda eğitim faaliyeti yürütüyor.