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Maaş haczi durduruldu mu? İcra ve iflas takibi ertelendi mi?

Maaş haczi durduruldu mu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok işyerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu süreçte izne ayrılan ya da işyerinin faaliyetleri durdurulan çalışanlar ödemelerini nasıl yapacaklarını düşünüyorlardı. Bu kapsamda nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tüm merak edilenler..

23 Mart 2020 Pazartesi  14:07 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:07
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Maaş haczi durduruldu mu? İcra ve iflas takibi ertelendi mi? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeya yayılan corona virüsüne karşı tedbir ve önlemler artırıldı. Bu kapsamda Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAAŞ HACZİ DURDURULDU MU?

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

MAAŞ HACZİ NEDİR?

Maaş haczi, İcra İflas Kanunu 83. Maddesi uyarınca yapılan, kişinin düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. Bu tabii ki kişinin borcuna göre değişir.

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