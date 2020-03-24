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Dünya

Maaşlarını alamayan BAE destekli birlikler askerlerle çatıştı

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Merkez Bankası çevresinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı birlikler arasında çatışma çıktı.

AA24 Mart 2020 Salı 17:37 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:39
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'in Kıreyter ilçesindeki Merkez Bankası çevresinde hükümete bağlı Özel Kuvvetlerden bir grup ile Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri çatıştı.

El bombalarının da kullanıldığı çatışmalarda her iki taraftan yaralananların olduğu kaydedildi.

- Banka çalışanı: "Çatışmaların sebebi geciken maaş ödemesi"

Çatışmaların çıkış sebebiyle ilgili resmi makamlar açıklama yapmazken, Merkez Bankasında çalışan ve ismini vermek istemeyen bir kişi AA muhabirine Özel Kuvvetlere bağlı bir grubun bankaya gelerek ödemesi geciken maaşlarını talep ettiğini, çatışmanın da bu nedenle çıktığını iddia etti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Ağustos 2019'da Aden'i ele geçirmesinden bu yana Merkez Bankasının güvenliğini Hizam Emni güçleri sağlıyor.

Güvenlik güçleri, 5 yıldan fazla süredir güvenlik önlemleri çerçevesinde Merkez Bankasının bulunduğu caddenin giriş ve çıkışlarına beton bariyerler koyarak caddeyi araç trafiğine kapalı tutuyor.

Başkent Aden, zaman zaman hükümet güçleri ile Hizam Emni Birlikleri arasında çatışmalara sahne oluyor.

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