Macaristan Başbakanı Orban: Macaristan Türkiye'nin yanında oldu ve olmaya devam edecek

Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamaları

Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek.

Türk heyeti zaten biliyor ki Macaristan'da Macar silahlı kuvvetlerinin güçlendirmesi için enerjimiz ve paramız kalmadı ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde Türkiye'den destek bekliyoruz. Hem savunma sanayinden hem de tecrübelerinizden.

Bugün ekonomik sorunlardan da gündeme geldi. Türkiye'nin ekonomisi en kuvvetli ekonomiyi temsil ediyor. Sayın Erdoğan'ın amaçlarını da biliyoruz. Amacı Türkiye dünyanın 10 kuvvetli arasına getirmek.

Başarılı bir görüşmeyi bitirdik. Türkiye - Macar ilişkileri nereden bakarsak bakalım başarıldır. Bizim amacımız çok daha başarıya ulaştırmak. Bunun için ekonomik şartları korumamız gerekiyor.