Macron: Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz.' dedi.
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'a yeni geldim. Bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Putin ve Başbakan Merkel ile Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz."
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