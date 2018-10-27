Macron: Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'a yeni geldim. Bugün burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Putin ve Başbakan Merkel ile Suriye'de yeni bir insani krizi önlemek için kararlılığı sağlamaya çalışıyoruz."