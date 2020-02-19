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TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır.' ifadelerini kullandı.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba15:34 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:34

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

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