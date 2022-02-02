Madde bağımlısı oğlu evi yaktı!

DHA 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 16:44

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde tek katlı evde oturan madde bağımlısı, evli ve 2 çocuk babası Mert Şükrü E., tek başına olduğu sırada evi ateşe verdi. Evden çıkan yoğun dumanları görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelip, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Mert Şükrü E., polis merkezine götürüldü.

'GÜCÜMÜZ KALMADI, TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'

Olayı duyarak gelen Sezgin E., madde bağımlısı oğlunun tedavi olmasını istediğini ve destek beklediğini söyleyerek, "Oğlum dün ailesinden ayrıldı, 1 ay uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırmayı 3 sefer ihlal etti. Kaynanasının evini bastı, bizim evi bastı, kendi evini kırdı, döktü. Üç sefer aldılar. Üçünde de şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben bıktım, dayanamıyorum. Gücümüz kalmadı. En sonunda kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Benim engelli çocuğum var. 2 gün sonra onun ameliyatı var. Hangisiyle uğraşayım? Gerekenin yapılmasını istiyorum. Madde bağımlısı oğlumun tedavi olmasını istiyorum" diye konuştu.