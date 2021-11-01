Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi, ailesiyle tartışıp sokakta ortalığı birbirine kattı

DHA 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:30

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası olan madde bağımlısı kişi ailesiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp ortalığı birbirine kattı. Saldırgan, ev ve iş yerleri ile park halindeki 7 otomobilin camını kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler camları kırılan ev, iş yeri ve araçlarda inceleme yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DEVAMLI BUNU YAPIYOR VE DIŞARIDA GEZİYOR"

Aracı zarar gören Orhan Mayuk, "Sabah uyurken telefon geldi, 'Arabanın camını patlatmış' dediler. O şahıs devamlı buralarda bu olayları yapıyor. 'Bu hırsızlık işi değil' dediler. Bizim camı kontrol ederken baktık bizim komşunun arabasına da vurmuşlar. Mahalledeki bütün araçları parçalamış, gitmiş. Bu arkadaşın cezalandırılmasını istiyoruz. Devamlı bunu yapıyor ve dışarıda geziyor" dedi.

"2 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Park halindeki aracının iki camı ve aynaları kırılan Selahattin Yaman ise "Komşumuzun çocuğu cinnet geçiriyor arabalara hasar veriyor. Bizim iki camı, aynaları kırıyor. 2 bin lira zararım var" diye konuştu. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelinin öğle saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.