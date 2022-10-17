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Maden faciasıyla ilgili 2 Bakanlıktan peş peşe açıklama! Sayıları artırıldı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası sahasında bulunan güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlar incelenmek üzere toplanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. İş müfettiş sayısı 6'ya yükseltildi. Kazayı soruşturan savcı sayısı da 6 oldu.

AA/DHA17 Ekim 2022 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Maden faciasıyla ilgili 2 Bakanlıktan peş peşe açıklama! Sayıları artırıldı
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TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında cuma günü meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

MADEN KAZASI SAHASINDAKİ TÜM TEKNİK CİHAZLAR TOPLANDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personelden oluşan özel ekiple tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı.

Olayın yaşandığı alanda güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere toplandı.

SAVCI SAYISI 6 OLDU

Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

MÜFETTİŞ SAYISI 6'YA ÇIKARILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, 6 kişiye çıkararak genişletti.

  • Maden
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