Maden işçisinin derede cesedi bulundu

IHA 06.02.2020 14:21 - Güncelleme: 06.02.2020 14:21

Olay Tüfekçikonak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden inşaatında çalışan Hurşit Kurşun, toprak kayması neticesinde dereye düştü. Kurşun akıntıya kapılarak 1,5 kilometre sürüklendikten sonra bir ağaç dalına takılı kaldı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni muhtar Şahamettin Aykul tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Dereden çıkarılan Hurşit Kurşun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Genç işçinin cesedi savcının incelemesinin ardından cesedi Bursa Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alâkalı tahkikat sürüyor.