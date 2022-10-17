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Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin, güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu.

AA17 Ekim 2022 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında teknik cihazlara el konuldu
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Alınan bilgiye göre, patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor.

Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğünce uzman personelden özel ekip oluşturuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra Cumhuriyet Savcılığı ile ilgili hakimliğin aldığı karar doğrultusunda, özel ekip tarafından arama ve el koyma işlemleri yürütülüyor.

Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara ekipler tarafından el konuldu.

  • Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
  • maden kazası
  • Bartın İl Emniyet Müdürlüğü

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