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  • Maden ocağında feci kaza! Vagonların arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Maden ocağında feci kaza! Vagonların arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Maden ocağında feci kaza! Vagonların arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Gökçesu beldesi Yeni Mahalle'de bulunan ve üretime kapalı özel bir kömür madeninin eksi 150-170 kotunda yapılan bakım onarım çalışmasında işçilerden İsa Ceylan (38) vagonun kayması sonucu sıkıştı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ocağa giren ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsa Ceylan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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