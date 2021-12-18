Maden ocağında göçük! 45 işçi yaralandı

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:35 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 02:28

Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 45 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İZMİR VALİ KÖŞGER: 22 VATANDAŞIMIZ HAFİF YARALIDIR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini belirterek, "Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık, Bergama ve Soma Devlet Hastanelerinde 45 vatandaşımız hafif yaralıdır." ifadelerini kullandı.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte can kaybı olmadığını, 45 madencinin hafif yaralandığını belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Madendeki göçüğe ilişkin son bilgileri paylaşan Dönmez, "Can kaybımız yok. 45 madencimiz hafif yaralı. Yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 14 AMBULANS, 48 PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir.