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Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında iki işçinin göçük altına kaldığını bildirdi. Göçük altında kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:00
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi verildi.

Yapılan çalışmalarda göçük altında kalan Mustafa Kayadelen'in (36) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler; göçük altındaki diğer işçi olan Murat Erdil'i kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yahyalımız'da maden göçüğü meydana geldi. Mustafa Kayadelen'e vefat şekilde ulaşıldı. Diğer göçük altında kalan Murat Erdil için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 1 saat civarı ulaşabilecekleri bilgisini aldık. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık, afiyet diliyorum. Maden işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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