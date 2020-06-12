Maden ocağından hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

AA 12 Haziran 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 17:43

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.D. (29), S.K. (41) ve C.K'nin (19), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada gözaltına alınan 19 yaşındaki hükümlünün, yaralama suçundan Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı ve iki gün önce yakınlarının yanına izinli gelmesinin ardından özel maden ocağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

C.K'nin, denetimli serbestlik hükümlerini yerine getirmek için başvuruda bulunmadığı bildirildi.

- OLAY



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, Aydındere Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları ele geçirilmişti.

Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D, S.K. ve C.K. gözaltına alınmıştı.