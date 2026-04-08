  • Maden sahası üzerinden ''ruhsat'' provokasyonu! İddialar tek tek çürütüldü
Güncel

Maden sahası üzerinden ''ruhsat'' provokasyonu! İddialar tek tek çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan, ülkemizin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının 'maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı' yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Maden sahası üzerinden ''ruhsat'' provokasyonu! İddialar tek tek çürütüldü
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan, ülkemizin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının "maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan toplam alan, ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8'ine tekabül etmektedir.

İllere göre fiili kazı oranları da iddia edilenin aksine hiçbir ilimizde yüzde 1'i dahi geçmemektedir. (Örneğin; Artvin'de binde 1, Giresun'da on binde 4, Kütahya'da binde 4,1, Çanakkale'de binde 1,5, Balıkesir'de binde 6,4, İzmir'de binde 6, Trabzon'da on binde 3, Muğla'da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane'de ise on binde 8 seviyesindedir.)

Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur.

Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar; "önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik" ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir."

  • Dezenformasyonla Mücadele
  • Arazi Varlığı
  • ruhsat

