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Maduro'dan Venezuela halkına çağrı! 28 Temmuz'daki seçimde sandığa gidin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez ile yarışacağı 28 Temmuz'da düzenlenecek olan devlet başkanlığı seçiminde halkı oy kullanmaya çağırdı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Maduro'dan Venezuela halkına çağrı! 28 Temmuz'daki seçimde sandığa gidin
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Başkent Carakas'a bağlı Catia kasabasında partisi tarafından düzenlenen mitingde halka seslenen Maduro, Venezuelalılardan seçimlerde sandığa gitmelerini istedi.

Maduro, Venezuela halkının barışı hak ettiğini belirterek, "Hiç kimse bu halkın demokratik şekilde oy verme hakkını engelleyemez. Küçümsediğiniz bu insanlar, 28 Temmuz'da sandığa giderek gerekeni yapacak. Venezuela'da barış, hoşgörü ve sevgi galip gelecek. Ülkemiz barış yolunda ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN LİDERİNE TEPKİ

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Milei, Arjantin'i bir gringo (ABD) kolonisine dönüştürdü, ne faşizm ne de kapitalizm Venezuela'yı ele geçirecek. Seçimlere kısa süre kala halkı son derece uyanık ve bilinçli görüyorum. Sizleri 28 Temmuz'daki büyük zafer için hazır görüyorum. Irkçı oligarşiyle mücadeleye hazırız." diye konuştu.

28 TEMMUZ'DA HALK SANDIK BAŞINA GİDECEK

Maduro, seçim kampanyası kapsamında 250'den fazla kent ve kasabayı ziyaret ettiklerini ve halka gerçekleri anlattıklarını söyledi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

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