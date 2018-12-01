Maduro'nun talimatıyla FETÖ’cüler Venezuela'dan sınırdışı edildi

Darbeci FETÖ'ye Latin Amerika ülkeleri de kapıyı kapattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti öncesinde Venezüellalı yetkililer ile Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri arasında imzalanan anlaşmayla FETÖ iltisaklı okullar, darbecilerden alınıp, Türkiye'ye teslim edildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla FETÖ'cüler de sınır dışı edildi

OKULA KİLİT, FETÖ'CÜYE DEPORT

Ülkede bulunan iki okul ve 618 öğrencisi Maarif Vakfına devir edilirken, Venezüella'dan dünyaya örnek olacak bir adım geldi. Venezüella, ülkedeki FETÖ'cülere devir işlemlerini ardından mühlet verdi, 'ülkeyi en kısa sürede terk edin' dedi. Bunun üzerine iki ülke arasında devir anlaşmaları imzalandığı gün FETÖ'cüler ülkeden sınır dışı edildi.

EĞİTİM EKİBİ YOLA ÇIKTI

Başkan Erdoğan, yaklaşık dört ay önce Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan FETÖ'ye karşı net tavır alarak, 'darbecilere karşı tavrınızı belirleyin' demişti. İki ülke arasında süren yoğun diplomasi trafiğinin ardından çalışmalar sonuç verdi. Venezüella Eğitim Bakanlığı ile imzalanan anlaşmaya göre, Venezüella'nın başkenti Caracas'ta bulunan FETÖ/PDY iltisaklı iki okul, Maarif Vakfı bünyesine katıldı. Maarif Vakfı'ndan gönderilen uzman idareci ve öğretmenler ile eğitim faaliyetleri için çalışmalara başlandı.

VENEZÜELLA'DA SAYI 32'YE ÇIKTI

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Nedim Kaya, Venezüella'da FETÖ'den alınan okullarla birlikte Maarif Vakfı olarak eğitim verdikleri okul sayısının 32'ye yükseldiğini söyledi. Kaya, "50 ülkede temsilcisi bulunan Maarif Vakfı, 92 ülkede eğitim faaliyetleri için resmi temas sağlamakta ve Venezüella'daki okul ile birlikte 32 ülkede anaokulundan üniversiteye kadar farklı kademelerde 178 okulda eğitim öğretim yapmakta. Okullarımızda 16 bini aşkın öğrenci var. 30 ülke ile eğitim alanında protokoller imzalandı. Vakfımıza bağlı 15 yurt bulunuyor" dedi.

(Sabah)