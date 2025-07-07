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Mağarada metan gazı zehirlenmesi... MSB: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Pençe Kilit bölgesinde metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
Mağarada metan gazı zehirlenmesi... MSB: Şehit sayısı 8'e yükseldi
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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan 19 asker, metan gazına maruz kaldı. Şehit olan askerlerimizin sayısı 8'e yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada, '6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.' denildi.

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