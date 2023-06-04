Mağarada saklanan teröristler böyle teslim oldu

MSB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda Türk askerinin, teslim olan teröristlere yönelik, "Elini kaldırarak yavaş yavaş ilerle, gel Türk askerine teslim ol. Mehmetçik aman dileyene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok, gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle." sözleri yer aldı.