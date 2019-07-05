Mağarada yakalanan 4 PKK'lı terörist tutuklandı

Hasankeyf ilçesinin Kelekçi köyünde 28 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile gerçekleştirdiği operasyonda mağarada sıkıştırılarak yakalanan, teröristler İran uyruklu "Hemin" kod adlı H.O, Irak uyruklu "Kemal" kod adlı K.Y, "Şiyar" kod adlı İ.A, "Mahir" kod adlı U.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 teröristin, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 28 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda mağarada sıkıştırılan PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinin, PKK'lı teröristlerin, Hasankeyf'in Kelekçi köyüne gelerek buradaki iş birlikçilerinden yaşamsal malzeme temin edeceği yönünde elde ettiği bilgiyi Batman İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine operasyon için jandarma ve polis özel harekat timlerini taşıyan helikopterlerin bölgeye sevki ve kara yoluna inişi yer almış, buradan kırsala intikal eden timlerin, teröristlerin içerisinde bulunduğu mağara çevresinde aldığı önlem, teröristlere yönelik "teslim ol" çağrısı ve ardından sıkıştırılan teröristlerin teslim olması güvenlik güçlerinin kamerasınca kaydedilen görüntülere yansımıştı.

- 8 ŞEHİDİN FAİLİ OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Yapılan araştırmada teröristlerden ikisinin İran uyruklu "Hemin" kod adlı H.O. ve Irak uyruklu "Kemal" kod adlı K.Y. diğerlerinin ise "Şiyar" kod adlı İ.A. ile "Mahir" kod adlı U.T. olduğu belirlenmiş, H.O'nun aynı zamanda terör örgütü PKK'nın sözde Dargeçit-Mava ve Cehennem Deresi ile Botan saha hareketli tabur sorumlusu, U.T'nin ise örgütün sabotajcısı olduğu tespit edilmişti

Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T'nin 4 Ekim 2018'de, Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili de oldukları belirlenmişti.

- TERÖRİSTLERİN İFADELERİ PATLAYICI, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin sıkıştırıldığı mağaranın yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki odadan oluştuğu ve bir odanın toplantı için kullanıldığı değerlendirilmiş, yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulunmuş, gösterdikleri başka bir yerde de yola tuzaklanan ve içerisine 1 kilogram TNT ile patlatılmaya hazır 12 kilogramlık mutfak tüpü, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcı, farklı bir noktada ise 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.