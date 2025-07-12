İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mahalleler tedbiren boşaltıldı: Yangına müdahale ediliyor
Güncel

Mahalleler tedbiren boşaltıldı: Yangına müdahale ediliyor

Bursa-Balıkesir sınırında dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın nedeniyle Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yürütülen çalışmalar neticesinde yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Mahalleler tedbiren boşaltıldı: Yangına müdahale ediliyor
ABONE OL

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibariyle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın nedeniyle Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığını, yürütülen çalışmalar neticesinde yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.