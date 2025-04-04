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Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verildi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırıldı
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Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı.

Kurul, Polat'ın Adli tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırdı.

Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

- OLAY

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

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