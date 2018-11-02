Mahkeme bir tutuklu sanığı 7 yıl 6 ay, tutuksuz 9 sanığı ise 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık H.Ö, savunmasında, FETÖ ile iltisakı bulunan eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışırken, kurumun muhasebeci tarafından telefonuna ByLock'un yüklendiğini öne sürdü.

H.Ö, 'Hayati58' kullanıcı adıyla ByLock'a giriş yaptığını anlatarak, "Kurumun muhasebecisi Samet Y. telefonumu alıp, 'Biz seninle artık buradan görüşeceğiz' diyerek telefonuma yükledi. O dönemde bu programın gizli olduğunu bilmiyorduk, bilseydik yüklemezdik." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Ateş, eşinin adına açılan Bank Asya hesabındaki tüm hareketlilikleri kendisinin yaptığını söyledi.

25 aydır tutuklu olduğunu ve görevli bulunduğu süre içerisinde hiçbir kanunsuz iş yapmadığını savunan Ateş, şunları söyledi:

"42 bin 148 kez ByLock'a giriş yaptığım tespit edilmiş, ben daha önceki ifadelerimde bu programı yanlışlıkla yüklediğimi söyledim. Ama bu programı kullanmadım. Hukuku, gizli tanıklardan kurtarmamız gerekiyor, gizli tanıklar hep doğruyu söyleyecek diye evrensel bir karar yok. Beni yurt dışına çıkaranlar şu an dışarıda, ben burada tutuklu olarak yargılanıyorum. Bunları hak edecek yanlış bir şey yapmadım, gizli tanıklar kafasına göre ifade veriyor."

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 2 saat ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdığı eski İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ercan Ateş ve Osman Tuna'yı, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti.

Diğer tutuklu sanık A.T'yi de aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz 9 sanığı ise 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti.

Mahkeme heyeti ayrıca 5 sanığın beraatine ve 5 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.