Mahkeme ‘Rıza Sarraf’ın adresi araştırılsın’ dedi

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, sanık Rıza Sarraf’ın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi Şeyda Kibar Yıldırım, sanık Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilemediğini tutanağa geçirdi. Hakim Yıldırım, sanık Sarraf’ın savunmasının alınması için yazılan uluslararası istinabeye de henüz cevap verilmediğini tutanağa yazdırdı.

YAKALAMA KARARI SÜRÜYOR

Söz verilen Sarraf’ın avukatı Gökberk Dumancı “Müvekkilim dinlendikten sonra savunma yapacağız. Hakkında çıkarılan yakalamanın kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme hakimi, savunmasının alınması için yazılan uluslararası istinabe adresinin Sarraf’ın son cezaevi adresi olması nedeniyle, sanığın oradan serbest bırakıldığı anlaşıldığından istinabenin geri istenmesine karar verdi. Sanık Sarraf’ın bilinen başka bir adresi olmadığından yakalama kararının kaldırılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, Sarraf’ın yurt dışındaki adresinin araştırılması amacıyla bakanlık ve konsolosluğa yazı yazılmasına hükmetti.