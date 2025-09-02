CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli için hesap günü geldi. 100 milyonlarca liralık kamu zararı oluşturan suç çetesinin yargılanmasına başlandı. Mahkemede gergin anlar yaşandı. İşte haberin detayları...

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'le birlikte 22 şüpheli, 4 Mart tarihinde adliyeye getirilmiş, savcılık 22 şüpheliden birini serbest bırakırken Köseler dahil 18 şüpheliyi tutuklama, 4 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etmişti.

Hakimlik de Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Dosyada adı geçen 3 şüpheliye ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

BAŞKAN KÖSELER'İN 67 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede, 78 mal ve hizmet alım ihalesi mercek altına alındı.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Başkan Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezleke sonrası İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davasında mahkeme iddianameyi kabul etmişti.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında tutuklu şüphelilerden Başkan Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Metin Ülgey ve Fidan Gül'ün de aralarında olduğu 13 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mahkeme, yoğun sanık sayısı nedeniyle duruşmaların da 2-3-4 Eylül 2025 tarihlerinde Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılmasını kararlaştırmıştı.

100 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturan 26 kişilik suç örgütünün lider pozisyonunda, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş yer alıyor.

Hiyerarşik olarak bir altında ise Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Tesisi Yöneticisi Metin Ülgey yer alıyor. Örgüt üyeleri pozisyonlarında ise Köseler'in danışmanı Eyüp Halit Beyazıt, bir diğer danışmanı Gülten Tozanlı, ihale verilen firmalarda görevli yetkililerin de yer aldığı isimler yer aldı.

Şüphelilerin yargılaması 2-3-4 Eylül tarihlerinde yapılacak duruşmalarla İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

MAHKEME BAŞKANINDAN "ALKIŞ" UYARISI: BURASI TİYATRO SALONU DEĞİL

Başkan Alaattin Köseler mahkeme salonunda girdiğinde bir grup avukat alkış tuttu Bunun üzerine mahkeme başkanı alkışlayan gruba tepki göstererek "Burası tiyatro salonu değil, mahkeme salonu. Bir daha böyle bir hareket olursa salondan çıkartmak durumunda kalacağız" şeklinde uyarıda bulundu. Ardından sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Tespit sırasında Başkan Alaattin Köseler aylık gelirinin 120-150 bin lira olduğunu söyledi.