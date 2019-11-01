Mahkemeden Eminönü'ndeki balık ekmek satan tekneler için karar
İSTANBUL 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
- DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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