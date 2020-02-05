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Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi için kira sözleşmesine devam kararı

Eminönü'de balık ekmek satışı yapan bir esnafın kira kontratının son bulması nedeniyle bulunduğu alanı tahliye etmesini öngören İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kararına itiraz ettiği davada, kira sözleşmesinin devamına hükmedildi.

AA05.02.2020  12:21 - Güncelleme: 05.02.2020  12:21

İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, davacı balıkçı esnafın avukatı Hilal Özegen ile davalı İBB avukatı Sema Yılmaz katıldı.

Beyanda bulunan davacı avukatı Özegen, söz konusu yerin tahliyesi halinde müvekkilinin çok büyük zarara uğrayacağını belirterek, "Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ederiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi avukatı Yılmaz da yapılan işlemlerin yerinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

- UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 137. maddesi uyarınca taraflar arasında 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinden doğan uyuşmazlık ve kiracılık sıfatının devam ettiği tespiti isteminin yerinde olup olmadığı hususunda toplanıldığı belirtilerek, tespit edilen uyuşmazlık konularında sulh ve arabuluculuğa teşvik amacıyla taraflara beyanları soruldu.

Taraf avukatları, karşı tarafla hususların hiçbirinde uzlaşma sağlanamadığını kaydederek, sulh veya arabuluculuk için süre taleplerinin olmadığını dile getirdi. Taraf avukatları yargılamaya devam edilmesini istedi.

- DAVA KABUL EDİLDİ

Yargılamayı sona erdirip kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul etti.

Mahkeme, davacı esnaf tarafından Eminönü'nde 431 ada, 19 parsel, 25 metrekare balık ekmek satış yeri olarak kiralanan taşınmazın, 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinin dava tarihi olan 4 Kasım 2019'da sona ermediğinin ve davacının kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespitine hükmetti.

Karara 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvuru yoluyla itiraz edilebilecek.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan teknelerine, kira kontratlarının sona ermesi üzerine, bulundukları alanı tahliye etmelerini bildirmişti. Bunun üzerine bir esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 1 Kasım'da, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme 5 Kasım'da verdiği kararda, davayı usulen reddederken, yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.

Mahkeme bu kararında, "Davalı idarece söz konusu taşınmazın tahliyesi, aksi halde kanun uyarınca tahliye edileceğinin bildirilmesine ilişkin ön bildirim niteliğindeki işlemi (belediye bildirimi), idari davaya konu edilebilir kesin ve yürütülebilir nitelikte değildir. Davanın reddi gerekmektedir." ifadesini kullanmıştı.

İdare mahkemesinin bu kararı üzerine Eminönü'nde balıkçılık yapan esnaf, İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, kira sözleşmesinden doğan haklarına ilişkin tahliyenin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması talebinde bulunmuştu. Bu talebi değerlendiren mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vermişti. Aynı mahkeme 17 Aralık 2019'da ise, bu ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı.

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