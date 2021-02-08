Mahkemeden 'Enis Berberoğlu' kararı

DHA 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 14:35

Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında bugün savcılığın "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü" yönündeki mütalaasını değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi aynı yönde karar verdi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle "Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2021 tarihli kararın bağlayıcı olduğu dikkate alınarak bu karara uyulduğunu" belirtti. Mahkeme kararında, AYM'nin 21 Ocak tarihli hak ihlali kararı uyarınca hükümlü Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüyle infazın durdurulmasına ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararının kesinleşmiş olması nedeniyle sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden "kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetti. Mahkeme ayrıca "Sanığın Anayasa Mahkemesinin ayrıntılı kararında belirtildiği üzere seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın CMK 223/8. maddesi uyarınca durmasına, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması durumunda ya da milletvekili sıfatının sona ermesi durumunda resen dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden devamını" da kararlaştırdı. Kararın bir suretinin ise bilgi amaçlı TBMM ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ve Berberoğlu ile avukatlarına tebliğine de hükmedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Enis Berberoğlu, MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde 20 eylül 2018'de onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti.

BERBEROĞLU İKİNCİ KEZ AYM'YE BAŞVURMUŞTU

Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, "yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce gözönünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" ifadelerine yer verilmişti. Bunun üzerine Berberoğlu'nun avukatları, ikinci kez Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.