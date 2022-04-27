Mahkemeden tepki çeken karar! Başörtülüye hakaret suç sayılmadı

Bahçelievler Belediyesi'nde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar çıktı. Davaya karara bağlayan Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi, unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, gerekçesiyle birlikte açıkladığı kararında, sanığın Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi olduğu, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimliği yapan müştekinin de pandemi sebebiyle filyasyon ekibinde çalıştığı hatırlatıldı.

İsmail Hakkı Temel

ŞEREFİNİ HEDEF ALMIYOR!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Olay günü belediye meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yapıldığı sırada kayıt görevlisinin sanığa hangi partiden olduğunu sorduğu da anlatılan kararda "Sanığın, koronavirüs testi yapılması nedeniyle hangi partiden olduğunun neden sorulduğunu sorduğu belirlenmiştir. Bu şekilde siyaseten sorulduğu zannıyla farklı partiden olduklarının tespiti halinde sadece bu sebeple ayrım yapılabileceği endişesiyle sanığın 'Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim?' dediği anlaşılmıştır. Söylenen sözlerin karşı tarafı küçük düşürücü, onur, şeref ve saygınlığı hedef alır nitelikte olmadığı görülmektedir" denildi.

ENDİŞE NEDENİ OLUYORMUŞ

Kararda, "Kişilerin ve görüşlerin ayrıştırılmaması gereken ortamda kişi ve görüşleri ayrıştırır şekilde hangi partiden olduğunun sorgulanması, karşı tarafta 'Ben soran kişiyle aynı görüşte değilsem, bana farklı davranırlar mı?' endişesi oluşturacak niteliktedir" ifadeleri kullanıldı. Kararda, tarafların konumları sebebiyle siyasi, sosyal görüşlerini belli eder semboller taşımalarının da aynı endişeyi oluşturacağı, bunun dile gelmesi ve doğrudan hangi partidensin sorusunun da bu endişenin vücut bulmuş hali olduğu vurgulandı.

TEPKİ VERİLMESİ NORMAL!

Bir şekilde tepki verilmesinin doğal olduğu belirtilen kararda, "Somut olayda verilen tepki, sadece işlemi yapan kişinin başörtülü olması nedeniyle kendisinin hangi görüşten olduğunun tespiti ile kendisine farklı uygulama yapılacağı endişesidir. Söylenen sözlerin içeriğinin hakaret oluşturmadığı (Onur, şeref ve saygınlığa yönelik küçültücü sözler olması durumunda da bu şekilde siyasi, sosyal görüşün sorgulanmasına dair haksız eyleme tepki niteliğinde olacağı) anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.