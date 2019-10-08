Mahkum taşıyan nakil aracı devrildi: 9 yaralı
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu, 5'i asker, 4'ü mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, saat 07.00 sıralarında Sivas- Tokat karayolu üzerinde Çamlıbel mevkisi yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Mardin'e mahkum sevkiyatı yapan Murat Kaynar yönetimindeki 60 HU 328 yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra takla atarak tekrar düzelen araç içerisindeki 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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