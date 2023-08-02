Mahmut Tanal'ın ''Eşkiya'' hakaretine karşı adım! Dokunulmazlığı Meclis'e gelecek

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda bulanan termik santralinin maden sahasını genişletme çalışmalarının ardından bir grup, bölgede eylem yapmaya başladı. Eyleme destek vermek için bölgeye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın olay yerinde jandarma personelini 'eşkıya' diyerek skandala imza attı. Bu yaşananlar kamuoyunda büyük infial yaratırken toplumun bütün kesiminden tepki yağdı.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Akbelen'de jandarma personeline hakaret eden CHP'li vekil Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve 2 jandarma personelinin açığa alındığını açıklamıştı.



MHP, TANAL'IN ALÇAK İFADELERİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasının özeti budur." dedi.

TANAL'IN MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Yıldız açıklamasının devamında "Milletvekili dokunulmazlığının parlamento üyelerini cezai kovuşturmadan yükümsüz ve muaf kılmak için değil, milletvekillerinin yasama faaliyetlerindeki oylarından, sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulmadan görevlerini özgür ve bağımsız olarak, endişe duymadan icra etmelerini sağlamak için getirilmiştir. Yasama faaliyetlerinin dışında, devlet otoritesini zaafa uğratan, kamu düzenini bozan, toplumsal hayata ilişkin suçlar hukuken himaye göremez. Milletvekili dokunulmazlığı, suç işlemek için kişilere verilmiş bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir.

"TÜRKİYE UYGARLIK DIŞI GÖRÜNTÜLERE ASLA KAYITSIZ KALMAYACAK"

Aziz milletimiz emin olsun. Akbelende alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.