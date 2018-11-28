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Mahrem FETÖ imamına 15 yıl hapis

Kırşehir'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sorumlu olduğu polislere, 'darbeye direnmeyin' mesajını attığı ileri sürülen mahrem imam 15 yıl hapis cezası aldı.

  • İHA
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Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.B., ve avukatı katıldı. FETÖ'nün Kırşehir'de mahrem imam olduğu öne sürülen C.B.,'ye Bylock içerikleri soruldu. C.B.,'nin tahliyesini talep ettiği mahkemede mahkeme heyeti sanığı 'Örgüt Yöneticiliği'nden' 15 yıl hapse mahkum etti.
 

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