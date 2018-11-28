Mahrem FETÖ imamına 15 yıl hapis

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.B., ve avukatı katıldı. FETÖ'nün Kırşehir'de mahrem imam olduğu öne sürülen C.B.,'ye Bylock içerikleri soruldu. C.B.,'nin tahliyesini talep ettiği mahkemede mahkeme heyeti sanığı 'Örgüt Yöneticiliği'nden' 15 yıl hapse mahkum etti.